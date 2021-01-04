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السجن 7 سنوات لرئيس الوزراء الجزائري الأسبق أحمد أويحيى

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
السجن 7 سنوات لرئيس الوزراء الجزائري الأسبق أحمد أويحيى

كل الوطن – وكالات: قضت محكمة جزائرية اليوم الاثنين، بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار، بحق أحمد أويحيى الوزير الأول الأسبق في عهد الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة في قضية فساد.

كما حكمت المحكمة أيضا على كل من وزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول، وعبد الغاني زعلان بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار.

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ووقعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ومليونا غرامة مالية في حق المتهم الرئيسي في قضية المستثمر محمد بن فيسح، وعامين حبسا نافذا في حق نجله سيف الدين، و5 سنوات في حق الوالي السابق لسكيكدة بودربالي.

وترواحت العقوبات التي أدين بها بقية المتهمين في القضية بين عام وعامين حبسا نافذا.

يذكر أن أويحيى وعددا من المسؤولين البارزين في عهد بوتفليقة يحاكمون بعدد من قضايا وملفات الفساد.

المصدر: الشروق

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404246

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