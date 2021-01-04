مصر.. مشاهد مرعبة وصدمة ممرضّة بعد وفاة كلّ من في العناية المركزة

فيديو صادم يظهر وفاة جميع المرضى داخل غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات العزل المخصصة لمرضى كورونا في مصر. يرددّ أحدهم في صدمة لفظة “كل من في العناية ماتوا”، مشيرا بيده الى أجساد الضحايا الذين نفد عنهم الاوكسجين.