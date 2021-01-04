تسجيل الدخول
» » مصر.. مشاهد مرعبة وصدمة ممرضّة بعد وفاة كلّ من في العناية المركزة

مصر.. مشاهد مرعبة وصدمة ممرضّة بعد وفاة كلّ من في العناية المركزة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-04T00:37:16+03:00
2021-01-04T15:41:59+03:00
عربي ودوليفيديوهاتكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحرير4 يناير 2021آخر تحديث : منذ 15 ساعة
مصر.. مشاهد مرعبة وصدمة ممرضّة بعد وفاة كلّ من في العناية المركزة

فيديو صادم يظهر وفاة جميع المرضى داخل غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات العزل المخصصة لمرضى كورونا في مصر. يرددّ أحدهم في صدمة لفظة “كل من في العناية ماتوا”، مشيرا بيده الى أجساد الضحايا الذين نفد عنهم الاوكسجين.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404252

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.