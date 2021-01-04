ياسمين صبري تخطف الأنظار بأسطول سياراتها وإطلالة رومانسية مع أبو هشيمة

كل الوطن – ليالينا: نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها تجمعها مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ياسمين بصورة رومانسية مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وهما يمسكان بيد بعضهم.

وظهر الثنائي في إطلالة كلاسيكية من اللون الأسود، ومن خلفهما مجموعة من السيارات التي تملكها ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة من الأنواع الفارهة.

من ناحية أخرى، فاجأ أحمد أبو هشيمة متابعيه على موقع إنستجرام ل بنشره

صورة له وهو يضع مقوم للرقبة، فيما يشير إلى تعرضه لإصابة ما، وعلق معها: ” الحمد لله ربنا اختبرني في بداية العام الجديد بشوية تعب.. أنا دلوقتي أحسن وأقوى.. خاللي بالكم من صحتكم.. دي كنزكم الحقيقي.. كل سنة وأنتم طيبين”.

وفي أول صورة لياسمين صبري في العام الجديد 2021، ظهرت بإطلالة من دار أزياء Louis Vuitton، لم توضح الصورة التي نشرتها ياسمين صبري إن كانت ترتدي فستانا أم T-Shirt، فسعر الفستان المنقوش بشعار دار أزياء Louis Vuitton المحبوك يصل إلى 1950 يورو، وإن كان T-Shirt Polo، فسعره يصل 1450 دولار.

ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها

ونشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري عبر خاصية القصص على حسابها إنستغرام صور من الاحتفال الرومنسي الذي حضرت له بمناسبة عيد زواجها من أبو هشيمة.

وجاء الاحتفال بعيد زواجها قبل موعده بما يقارب أربعة أشهر، فقد تم عقد قرانها على أحمد أبو هشيمة في 17 إبريل من العام الحالي، وتضمن الاحتفال مأدبة عشاء لفردين في لندن، احتفالاً بعيد زواجها.

طاولة العشاء الرومنسي في لندن زُينت بالورود والشموع وصورة لياسمين وأبو هشيمة من يوم عقد قرانهما.

كما نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة لقالب كيك مكتوب عليه عيد زواج سعيد وصورة لها مع زوجها وصورة للتحضيرات التي سبقت الاحتفال منها قائمة العشاء لشخصين.

وظهر في اللقطات التي نشرتها صور لمائدة عشاء تُغطيها الورود والشموع وصورة لها رفقة زوجها أبو هشيمة من صور عقد قرانهما، كما ظهر قالب حلوى للاحتفال.

وكان عقد قران ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة تم في إبريل الماضي ولم يحضر والد العروس الدكتور أشرف صبري الذي صرح أن عمله بإحدى مستشفيات العزل منعه من الحضور خوفاً من اختلاطه بالمرضى في المستشفى وأن يكون حاملاً للفيروس.

فيما سئلت الفنانة الشهيرة في إحدى اللقاءات ماذا فعلت في فترة الحجر المنزلي وقت انتشار فيروس كورونا قالت إنها استغلت الوقت وتزوجت من أبو هشيمة.

وصورت ياسمين صبري منذ أيام إعلان جديد في لندن، حيث ظهرت في كواليس تصويرها بفيديو مرتدية كاجوال باللون الأحمر والأسود معتمدة على ماكياج بألوان ترابية ناعمة.

وتواصل الفنانة ياسمين صبري تصوير بعض الإعلانات الدعائية لماركة المجوهرات العالمية كارتييه، التي تمثل الوجه الدعائي لها في الشرق الأوسط.

وشاركت ياسمين صبري متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على إنستجرام فيديو من كواليس التحضير لتصوير الإعلان، مشيرة إلى طرحه قريبًا.