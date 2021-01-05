“الصحة العالمية”: بوادر للانتصار على فيروس كورونا خلال هذا العاممصر.. مشاهد مرعبة وصدمة ممرضّة بعد وفاة كلّ من في العناية المركزةوزير الخارجية الصيني يكشف “أصل فيروس كورونا”خبيرة فرنسية شهيرة توضح علاقة نوع محدد من العطور بالفيروس التاجيما هي أعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا لدى الأطفال؟طبيب روسي معروف يتحدّث عن مستقبل تطوّر فيروس كورونا عام 2021وفاة مسن إسرائيلي تلقى لقاحا ضد كوروناالصحة السعودية تصدر تحذيرا مهما حول لقاح كوروناوفاة مسنّ إسرائيلي إثر تطعيمه بلقاح ضد كورونامصر تسجل ارتفاعا متواصلا للإصابات والوفيات بفيروس كورونا
سيدة أعمال سعودية تتزوّج من سائقها الباكستاني (فيديو)
2021-01-05T00:58:25+03:00
2021-01-05T00:58:45+03:00فيديوهات•محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : منذ 28 ثانية
رابط مختصر
المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404280
مصر.. مشاهد مرعبة وصدمة ممرضّة بعد وفاة كلّ من في العناية المركزة
أمريكا: طائرة تسقط على منزل وتخلف قتلى(فيديو)
بريطانيا.. العثور على جثة نجمة “إكس فاكتور” مذبوحة في سريرها
كاميرات مراقبة تسجل لحظة زلزال في كرواتيا
الصين تفتتح جسرا من طابقين يربط بين منحدرين
فيديو من داخل طائرة منكوبة بعد اصطدامها بالطيور
على مدار الساعة
ولي العهد: القمة الخليجية ستترجم تطلعات قادة دول المجلس في لم الشمل...
النيران تلتهم شقة كاتب ورسام مصري ساخر
ياسمين صبري تخطف الأنظار بأسطول سياراتها وإطلالة رومانسية مع أبو هشيمة
مصر.. الأجهزة الأمنية تستدعي مصور فيديو “واقعة وفاة مصابي كورونا” في المستشفى
“الطب الشعبي” يدفع البعض في الأردن والسعودية لأكل حيوانات برية مهددة بالانقراض
السجن 7 سنوات لرئيس الوزراء الجزائري الأسبق أحمد أويحيى
13 ألف دولار مكافأة لمواطن أبلغ عن غشّ تجاري في السعودية (فيديو)
وفاة الموسيقار اللبناني الياس الرحباني
بريطانيا ترفض تسليم مدير موقع “ويكيليكس” أسانج لأمريكا
مدينة العلا السعودية تستعد لاحتضان القمة الخليجية الـ 41
جريمة مروعة في العراق.. الشرطة تقبض على أب نحر طفله
“الصحة العالمية”: بوادر للانتصار على فيروس كورونا خلال هذا العام