أمير قطر يترأس وفد بلاده في القمة الخليجية في السعودية

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيرأس وفد بلاده للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء في السعودية.

و نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إنه سيتم غدا الثلاثاء التوقيع على اتفاق لإنهاء الأزمة الخليجية التي بدأت في الخامس من يونيو/حزيران 2017.

وتمثل تلك الخطوة مؤشرا جديدا على انفراجة يُرجح أن تشهدها القمة على مسار تحقيق مصالحة خليجية مأمولة منذ عام 2017.

وفي وقت سابق الإثنين، قال وزير خارجية الكويت، أحمد ناصر الصباح، في بيان متلفز، إن السعودية وقطر اتفقتا، بناء على مقترح من أمير الكويت، على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، اعتبارا من “مساء الإثنين”.

وأفادت شبكة “الجزيرة” القطرية، مساء الاثنين، رصد تحركات لإزالة الحواجز على الحدود القطرية السعودية.

من جهته صرّح سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان، بأنّ “قمة مجلس التعاون ستكون جامعة للكلمة وموحدة للصف وستترجم من خلالها تطلعات لم الشمل”.