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أمير قطر يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة الخليجية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-05T08:12:15+03:00
2021-01-05T12:14:15+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : منذ 4 ساعات
أمير قطر يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة الخليجية

كل الوطن – وكالات: أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير قطر تميم بن حمد، غادر البلاد صباح اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية ليترأس وفد بلاده في اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي.

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يأتي ذلك، فيما أعلنت الكويت أن أميرها نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالا بأمير قطر وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة بين الدول الخليجية.

وقبيل انعقاد القمة قال سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان إن القمة الخليجية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف وستترجم تطلعات السعودية ودول المجلس للم الشمل والتضامن لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

المصدر: قنا

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404296

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