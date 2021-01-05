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ولي عهد يستقبل أمير قطر تميم بن حمد في مطار العلا

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-05T11:56:01+03:00
2021-01-05T13:01:14+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
ولي عهد يستقبل أمير قطر تميم بن حمد في مطار العلا

كل الوطن – الرياض: استقبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني لدى وصوله محافظة العلا لحضور القمة الخليجية اليوم الثلاثاء.

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وكان سمو الأمير محمد في مقدمة مستقبلي الوفد القطري لدى وصوله مطار محافظة العلا التي ستستضيف اليوم الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واحتضن ولي عهد السعودية وأمير قطر أحدهما الآخر لدى نزول الأمير تميم من متن الطائرة.

ويأتي ذلك غداة توصل السعودية وقطر إلى اتفاق على استئناف الرحلات الجوية وإعادة فتح الحدود البرية والبحرية، وسط توقعات بالإعلان خلال قمة اليوم عن إنهاء الخلاف المستمر منذ عام 2017 بين الدوحة وجيرانها.

rt

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404317

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