القمة الخليجية تتبنى بيانها الختامي وبيان العلا

كل الوطن – الرياض: انطلقت في العلا السعودية برئاسة ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان أعمال الدورة 41 لقمة مجلس التعاون الخليجي والتي من المتوقع أن تتوج بالإعلان عن إنهاء الخلاف بين قطر وجيرانها.

ولي العهد: الملك سلمان أوعز بإطلاق اسمي السلطان قابوس والشيخ صباح على القمة

محمد بن سلمان: نشيد بوساطة الكويت والولايات المتحدة لرأب الصدع

الأمير محمد بن سلمان: ينبغي تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي

ولي العهد: المنطقة تواجه تحديات ناجمة عن برنامجي إيران النووي والباليستي ومشاريعها التخريبية

الامير محمد بن سلمان: اتفقنا على توقيع بيان العلا خلال القمة الحالية

الامير محمد بن سلمان: بيان العلا يؤكد على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا بما يخدم آمالها وتطلعاتها

أمير الكويت: نقدر دور القيادة المصرية ودعمها للقضايا التي تهم أمن المنطقة

القادة الخليجيون يوقعون على البيان الختامي للقمة وبيان العلا

وتعقد القمة الحالية بحضور عدد من المسؤولين البارزين غير الخليجيين، منهم وزير الخارجية المصري سامح شكري وجاريس كوشنر، صهر وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.