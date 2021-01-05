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بالفيديو.. ولي العهد يصطحب أمير قطر بسيارته في جولة في محافظة العلا

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-05T18:52:19+03:00
2021-01-05T19:09:24+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 دقيقةآخر تحديث : منذ 17 دقيقة
بالفيديو.. ولي العهد يصطحب أمير قطر بسيارته في جولة في محافظة العلا

كل الوطن – متابعات: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتجول بسيارة يقودها في محافظة العلا وبصحبته أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.

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وكان بن سلمان استقبل شخصيا أمير قطر لدى وصوله مطار محافظة العلا التي استضافت اليوم الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واحتضن ولي عهد السعودية وأمير قطر أحدهما الآخر لدى نزول الأمير تميم من الطائرة.

وأصبح الأمير تميم الزعيم الوحيد الذي عانقه الأمير محمد في مطار العلا، بغض النظر عن القيود المفروضة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404331

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