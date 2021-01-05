أمير قطر يحضر مأدبة غداء أقامها سمو ولي العهد الامير بن سلمان

كل الوطن – وكالات: حضر أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني مأدبة غداء أقامها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تكريما لرؤساء الوفود المشاركين في القمة الخليجية التي عقدت في محافظة العلا.

صاحب السمو أمير البلاد المفدى يحضر مأدبة الغداء التي أقامها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، تكريماً لقادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. #قنا pic.twitter.com/9iPvYKcVGV — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 5, 2021

وأكدت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن مأدبة الغداء أقيمت في مركز مرايا الذي استضاف اليوم الثلاثاء الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتوجت قمة اليوم بتبني الدول المشاركة فيها بالإجماع “بيان العلا” الذي يعتقد أنه ينص على إنهاء الخلاف المستمر بين قطر وجيرانها منذ عام 2017.

المصدر: قنا + واس