وزير المالية القطري يدشن فندق “سانت ريجيس” في مصر

وقال العمادي: “دولة قطر باستثمارها عن طريق شركة الديار في هذا المشروع المتميز تؤكد بشكل عملي على التزامها بالمساهمة في دعم القطاع السياحي لدوره الحيوي في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل”.

وأضاف: “يمثل هذا المشروع إضافة جديدة للاستثمارات القطرية في مصر التي تتجاوز الخمسة مليارات دولار في مختلف المجالات”.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة “الديار” عبد الله بن حمد العطية: “يوفر المشروع نحو 440 فرصة عمل دائمة في الفندق والمرافق الملحقة به، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 1000 وظيفة، 95% منها من العمالة المصرية”.

ويعد وزير المالية أول مسؤول يستقل طائرة قطرية تعبر الأجواء السعودية والمصرية بشكل مباشر من الدوحة إلى القاهرة، منذ نشوب الأزمة بين قطر والرباعية العربية في يونيو عام 2017.

وحصلت شركة “الديار” القطرية المالكة لفندق “سانت ريجيس”، والذي يقع على كورنيش نيل القاهرة، في مكان مميز بين المتحف المصري ومبنى جامعة الدول العربية، على رخصة التشغيل بعد أكثر من 6 سنوات.

وتبلغ استثمارات المشروع أكثر من 1.3 مليار دولار، ويضم برجين بإجمالي 515 وحدة بمساحة 9360 مترا مربعة.

المصدر: “الشرق القطرية”