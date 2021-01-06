تسجيل الدخول
» » وزير المالية القطري يدشن فندق “سانت ريجيس” في مصر

وزير المالية القطري يدشن فندق “سانت ريجيس” في مصر

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
وزير المالية القطري يدشن فندق “سانت ريجيس” في مصر
كل الوطن – وكالات: دشن وزير المالية القطري علي شريف العمادي فندق “سانت ريجيس” في القاهرة المملوك لشركة “الديار” القطرية، بحضور وزير المالية المصري محمد معيط ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين.

وقال العمادي: “دولة قطر باستثمارها عن طريق شركة الديار في هذا المشروع المتميز تؤكد بشكل عملي على التزامها بالمساهمة في دعم القطاع السياحي لدوره الحيوي في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل”.

وأضاف: “يمثل هذا المشروع إضافة جديدة للاستثمارات القطرية في مصر التي تتجاوز الخمسة مليارات دولار في مختلف المجالات”.

اقرأ أيضا...

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة “الديار” عبد الله بن حمد العطية: “يوفر المشروع نحو 440 فرصة عمل دائمة في الفندق والمرافق الملحقة به، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 1000 وظيفة، 95% منها من العمالة المصرية”.

ويعد وزير المالية أول مسؤول يستقل طائرة قطرية تعبر الأجواء السعودية والمصرية بشكل مباشر من الدوحة إلى القاهرة، منذ نشوب الأزمة بين قطر والرباعية العربية في يونيو عام 2017.

وحصلت شركة “الديار” القطرية المالكة لفندق “سانت ريجيس”، والذي يقع على كورنيش نيل القاهرة، في مكان مميز بين المتحف المصري ومبنى جامعة الدول العربية، على رخصة التشغيل بعد أكثر من 6 سنوات.

وتبلغ استثمارات المشروع أكثر من 1.3 مليار دولار، ويضم برجين بإجمالي 515 وحدة بمساحة 9360 مترا مربعة.

المصدر: “الشرق القطرية”

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404361

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.