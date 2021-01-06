توقيف 11 رجلا بتهمة اغتصاب وقتل مضيفة طيران في فندق فلبيني

كل الوطن- وكالات: ذكرت صحيفة “ديلي ميل” أنه تم العثور على جثة كريستين أنجليكا داسيرا مضيفة الخطوط الجوية الفلبينية (بال) في حمام فندق “سيتي جاردن” في الفلبين بعد تعرضها للاغتصاب الجماعي.

وذكرت الصحيفة أن الشبهة تحوم حول 11 رجلا بارتكاب الجريمة وأن الضحية البالغة 23 عاما، كانت تحتفل بعيد رأس السنة مع أصدقائها وزملائها.

وأفاد زميلها روميل غاليدا، بأنه استيقظ في صباح 1 يناير ووجد الفتاة في الحمام وظن أنها نائمة، فقام بتغطيتها ببطانية وذهب إلى النوم.

وبعد فترة، ذهب إلى الحمام مرة أخرى وشاهد أن جسدها بدأ يزرق، فأطلق جرس الإنذار، وبعد محاولة فاشلة لإنعاشها نقلت إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء وفاتها.

ولا تزال نتائج تشريح الجثة غير معروفة حتى الآن، لكن الشرطة كشفت عن كدمات وجروح في فخذي وركبتي الضحية تشير إلى أنها تعرضت للاغتصاب.

ووجهت الشرطة اتهامات إلى 11 شخصا من نزلاء الغرف المجاورة، كانوا على معرفة بالمجني عليها.

المصدر: لينتا رو