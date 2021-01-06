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خالد بن سلمان: القمة الخليجية أسست مرحلة جديدة لغد مشرق

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-06T10:59:43+03:00
2021-01-06T11:01:28+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
خالد بن سلمان: القمة الخليجية أسست مرحلة جديدة لغد مشرق

كل الوطن – وكالات: اعتبر نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، أن القمة الخليجية في محافظة العلا أسست لمرحلة جديدة نحو غد مشرق للمنطقة.

وهنأ الأمير خالد بن سلمان خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بنجاح قمة العلا التاريخية، مشيرا إلى أنها “أكدت أن ما يجمع العرب بشكل عام وأبناء الجزيرة بشكل خاص من روابط التاريخ والدم والعقيدة أكبر من أي خلاف مهما كان حجمه”.

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وأضاف: “أسست القمة وبيان العلا الصادر عنها مرحلة جديدة نعمل فيها سويا نحو غد مشرق لمنطقتنا، ونواجه فيها، صفا واحدا، كل التحديات”.

المصدر: “الشرق الأوسط”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404367

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