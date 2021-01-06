مغردون: شركتان استفادتا من محمد بن سلمان في “قمة العلا” دون أي تعب

كل الوطن – متابعات: قال مغرودن إن شركتين عالميتين استفادتا من “قمة العلا” دون أي تعب بعد أن عرض سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان منتوج كل منهما على الملايين ممن تابعوا مجريات قمة المصالحة الخليجية في محافظة العلا.

وأثارت كمامة ولي العهد الامير محمد بن سلمان التي كان يرتديها خلال “قمة العلا” أمس الثلاثاء في السعودية، تفاعل الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد الناشطين الذي نشر صورة بن سلمان يقود سيارته وإلى جانبه أمير قطر تميم بن حمد، إنه من المرجح أن هذا الصنف من الكمامات قد بيع بالكامل.

ووفق ما أورد موقع “سي إن إن”، فإن الكمامة من نوع “air queen” مصنوعة من مواد “نانو فايبر” من قبل شركة في كوريا الجنوبية، ويبلغ سعرها 7.50 دولار للكمامتين.

سمو الأمير محمد بن سلمان برفقة أخيه سمو أمير دولة قطر تميم بن حمد في #القمة_الخليجية_في_العلا الظهر، #كمامة ولي العهد سولد آوت✅

اتوقع ما يأذن العشاء الا و جيب #اللكزس سولد آوت 😂❤️ pic.twitter.com/WATlG5zgS0 — Ebrahim AlMunif (@altamimi14) January 5, 2021

وركز المتابعون لمجريات القمة أمس على سيارة من نوع “لكزس LX” قادها ولي العهد السعودي مصطحبا أمير قطر تميم بن حمد في جولة على معالم العلا الأثرية.

أكثر شركتين استفادت من #القمة_الخليجية_في_العلا بدون أي تعب هي إيركوين للكمامات ولكزس! شيكوا لي ياشباب، ما شفتوا #قهوة_جبلية على الطاولات؟ 🤨 — 🇸🇦 علي محمد شنيمر (@sheneamer) January 5, 2021

وكانت مدينة العلا السعودية احتضنت أمس الثلاثاء قمة خليجية وصفت بالتاريخية إذ كرست المصالحة بين دول الخليج بعد قطيعة امتدت من عام 2017.

المصدر: Rt+ CNN