تسجيل الدخول
» » الصين توضّح سبب عدم منح تأشيرات لخبراء الصحة العالمية

الصين توضّح سبب عدم منح تأشيرات لخبراء الصحة العالمية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-06T13:16:35+03:00
2021-01-06T14:07:12+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 51 دقيقةآخر تحديث : منذ 51 دقيقة
الصين توضّح سبب عدم منح تأشيرات لخبراء الصحة العالمية

كل الوطن – وكالات: قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، اليوم، إن سلطات بلادها لم تمنح حتى الآن تأشيرات لوفد الصحة العالمية بسبب الإجراءات التي تنظم الدخول من الخارج في ظروف الوباء.

وأضافت: “لكي يعمل خبراء منظمة الصحة العالمية بنجاح في الصين، عليهم أن يمروا بإجراءات رسمية وفقا للقواعد المعمول بها”.

اقرأ أيضا...

وأكدت الدبلوماسية، وجود اتصالات مستمرة مع هذه المنظمة الدولية من أجل حل القضايا ذات العلاقة.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إلى أن خبراء منظمة الصحة العالمية سبق أن زاروا الصين في عدة مناسبات من أجل تحديد أسباب الوباء، وفي كل مرة كانت بكين تقدم دعما حثيثا لهم.

يوم أمس، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس، إن السلطات الصينية لم تسمح بعد بدخول مجموعة علمية دولية من الخبراء، مهمتها دراسة ملابسات منشأ الفيروس التاجي. وأكد أنه يشعر بخيبة أمل شديدة إزاء هذا الخبر.

المصدر: تاس

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404378

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.