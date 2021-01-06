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تركيا تُعلّق على “بيان العلا”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : منذ 37 ثانية
تركيا تُعلّق على “بيان العلا”

كل الوطن – وكالات: أشادت تركيا بنتائج القمة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي التي عقدت أمس الثلاثاء في مدينة العلا السعودية وتوجت بالاتفاق على استئناف العلاقات المقطوعة منذ عام 2017 بين قطر وجيرانها.

تركيا تعلق على بيان “قمة المصالحة” في العلا السعودية
ورحبت الخارجية التركية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء بـ”إظهار الإرادة المشتركة لحل النزاع الخليجي وإعلان عودة العلاقات الدبلوماسية مع قطر”، مبدية أملها في أن يفضي “بيان العلا” الذي تم تبنيه في ختام القمة بين دول مجلس التعاون ومصر إلى حل نهائي للصراع.

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وأشارت الوزارة إلى أن تركيا أكدت في مناسبات عدة أنها تولي اهتماما كبيرا بوحدة وتضامن مجلس التعاون الخليجي، مضيفة: “بالتزامن مع استعادة الثقة بين دول الخليج، نعلن عن استعدادنا لبذل الجهود من أجل تعزيز تعاوننا المؤسسي مع دول مجلس التعاون الخليجي الذي تعد تركيا شريكة استراتيجية له”.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404383

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