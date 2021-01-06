مرتضى منصور مُعلّقا على التصالح مع قطر: “أنا مش رقاصة زي عمرو أديب وأحمد موسى” (فيديو)

كل الوطن – متابعات: علق مرتضي منصو، المحامي ورئيس نادي الزمالك السابق، المعزول بقرار من وزير الشباب والرياضة، على المصالحة التي تم بين قطر من جانب، ومصر والسعودية والإمارات من جانب آخر أمس في القمة الخليجية الـ 41.

وقال مرتضى منصور، دولية قطر إرهابية وحكامها إلى مزبلة التاريخ، ” ومش هغيري رأي، أنا مش رقاصة زي عمرو أديب وأحمد موسى”.

ووقع وزيرالخارجية سامح شكري على “بيان العلا” بجانب السعودية والإمارات وقطر، للمل الشمل والمصالحة التي تمت براعاية دولة الكويت.