بعد المصالحة الخليجية.. المالديف تعلن عودة العلاقات مع قطر

كل الوطن – وكالات: رحبت جزر المالديف بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين السعودية وقطر، والتوقيع على “إعلان العلا”، خلال عقد الدورة الـ41 لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال وزير خارجية جزر المالديف عبدالله شهيد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، اليوم الأربعاء: “ترحب جزر المالديف بالتطورات الإيجابية التي أعقبت القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي”.

وأضاف أنه أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات القطرية، وقال: “يسعدني أن أعلن عن قرار حكومة جزر المالديف بإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع قطر”.

Maldives welcomes the positive developments following the annual summit of Gulf Cooperation Council. I have had fruitful discussions with the #Qatari authorities and am pleased to announce Government of #Maldives decision to reinstate full diplomatic relations with Qatar.