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غوتيريش: “بيان العلا” يقر بأهمية الوحدة بين الدول الأعضاء

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
غوتيريش: “بيان العلا” يقر بأهمية الوحدة بين الدول الأعضاء

كل الوطن – د ب أ: رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ”بيان العلا” بشأن “التضامن والاستقرار” الذي أصدرته قمة مجلس التعاون الخليجي التي عُقدت في المملكة العربية السعودية أمس.

وأشار بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن بيان القمة “يقر بأهمية الوحدة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة”.

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وأعرب أمين عام الأمم المتحدة عن تقديره “لمن عملوا بلا هوادة، في المنطقة وخارجها، ومنهم أمير دولة الكويت الراحل وسلطان عُمان الراحل، من أجل رأب الصدع في منطقة الخليج”.

وأبدى غوتيريش، وفقاً لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة، ثقته في أن جميع الدول المعنية ستواصل العمل بروح إيجابية لتعزيز العلاقات بينها.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404402

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