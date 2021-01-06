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شاهد.. إلهام شاهين تجبر رانيا يوسف على حذف فيديو لها

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
شاهد.. إلهام شاهين تجبر رانيا يوسف على حذف فيديو لها

كل الوطن – لها أون لاين: أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، حالة من الجدل تسببت خلالها في أزمة لمواطنتها الفنانة إلهام شاهين.

وفي التفاصيل، أرادت رانيا معايدة الهام شاهين بعيد ميلادها، فقامت بنشر فيديو لها بخاصية “الستوري” وهما يرقصان.

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هذا الفيديو تسبب بحالة جدل بين جمهور الهام الذي رأى أن هذا الفعل غير مرحب فيه، في وقت تعيش النجمات المصريات حزنا كبيرا على رحيل السيناريست الكبير وحيد حامد.

واستمرت الانتقادات كون المنشور السابق لرانيا يوسف كانت تعبر فيه عن حزنها لرحيل الكاتب وحيد حامد وقدمت تعازيها إليه، ما وضعها في حالة من سوء التقدير ووضعت معها إلهام شاهين بموقف محرج، أمام جمهورها والوسط الفني.

وذكرت معلومات أن الهام طلبت من راينا حذف الفيديو، وهذا ما رضخت له رانيا ونفذت طلب الهام.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404406

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