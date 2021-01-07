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سي أن أن: الشرطة الأمريكية تتلقى بلاغات بوجود عبوات ناسفة في واشنطن

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : منذ 15 ثانية
سي أن أن: الشرطة الأمريكية تتلقى بلاغات بوجود عبوات ناسفة في واشنطن

كل الوطن – وكالات: أفادت شبكة CNN بأن الشرطة الأمريكية تتعامل مع بلاغات عن احتمال وجود عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة واشنطن.

CNN: الشرطة الأمريكية تتلقى بلاغات بوجود عبوات ناسفة في واشنطنإخلاء مبنى الكابيتول بعد تهديد بوجود قنبلة
وكانت قناة “فوكس نيوز” أفادت بإخلاء مبنى الكابيتول الأمريكي بعد تهديد بوجود قنبلة، وسط تظاهرة احتجاجية ينفذها مؤيدو الرئيس دونالد ترامب.

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وأغلق عناصر الشرطة ساحة الكابيتول بالكامل، حتى أمام أعضاء الكونغرس الذين يحاولون الدخول لحضور جلسة مشتركة للكونغرس.

المصدر: CNN + RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404440

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