نيويورك تايمز: العثور على عبوة ناسفة أمام مقر الحزبين الديمقراطي والجمهوري

كل الوطن – وكالات: أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية العثور على عبوة ناسفة أمام مقر الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فيما قامت القوات الأمنية بإخلاء الموقع من العاملين فيه.

نيويورك تايمز: العثور على عبوة ناسفة أمام مقر الحزبين الديمقراطي والجمهوريالولايات المتحدة.. فرض حظر تجول في العاصمة واشنطن

من جهتها، أعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن ميوريل باوزير، فرض حظر تجول في العاصمة بدءا من الساعة السادسة مساء (11 بتوقيت غرينتش).

Today, I'm ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 6, 2021

وقالت في تغريدة على “تويتر”: “طلبت فرض حظر تجول على مستوى المدينة في مقاطعة كولومبيا بدءا من الساعة 6:00 مساء اليوم الأربعاء 6 يناير وحتى الساعة 6 صباحا يوم الخميس 7 يناير”.

وتشهد واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس دونالد ترامب، وبعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

وقد تمكنوا من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واعتلاء منصة وضعت من أجل تنصيب بايدن.

المصدر: RT