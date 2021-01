نيويورك تايمز: العثور على عبوة ناسفة أمام مقر الحزبين الديمقراطي والجمهوري

كل الوطن – وكالات: أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية العثور على عبوة ناسفة أمام مقر الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فيما قامت القوات الأمنية بإخلاء الموقع من العاملين فيه.

من جهتها، أعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن ميوريل باوزير، فرض حظر تجول في العاصمة بدءا من الساعة السادسة مساء (11 بتوقيت غرينتش).

Today, I'm ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC