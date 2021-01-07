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إعلان حظر التجول في واشنطن جراء الفوضى العارمة في الكونغرس

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
إعلان حظر التجول في واشنطن جراء الفوضى العارمة في الكونغرس

كل الوطن – وكالات: أعلنت عمدة واشنطن، عشية الأربعاء، حظر تجوال ابتداء من الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن، بعد اقتحام حشود مناصرة لترامب مبنى الكونغرس.
ويأتي القرار بعد اقتحام أنصار ترامب الكونغرس، بالتزامن مع جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

واقتحم مناصرو ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس، وصعدوا إلى الباحة الرئيسية ورفعوا أعلاما مناصرة للرئيس ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات نوفمبر الرئاسية. كما نجح بعضهم في دخول المبنى.

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وذكرت رويترز أن شرطة الكونغرس أبلغت أعضاء مجلس النواب بأن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لوضعها.

وأظهرت مقاطع فيديو الشرطة الأميركية تطلق الغاز المسيل للدموع لمنع مزيد من أنصار ترامب من اقتحام المبنى.

كما أفادت تقارير إعلامية بإجلاء نائب الرئيس الأميركي مايك بنس من الكونغرس بعد دخول المتظاهرين إليه.

وكان بنس يترأس “بشكل رمزي” جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات.
ويأتي هذا التطور بعد نحو ساعة من دعوة ترامب أنصاره إلى “عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة”.

وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404447

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