تسجيل الدخول
» » السعودية.. تحذير عالي الخطورة من “متصفّح”

السعودية.. تحذير عالي الخطورة من “متصفّح”

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-07T14:08:07+03:00
2021-01-07T14:10:15+03:00
تكنولوجيامحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
السعودية.. تحذير عالي الخطورة من “متصفّح”

كل الوطن – الرياض: أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية، اليوم الخميس، تحذيرا عالي الخطورة من ثغرات في متصفح “فايرفوكس” Firefox لأجهزة أندرويد، وFirefox، وFirefox ESR.

وأوضح المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات في تنفيذ برمجيات خبيثة، مشددا على ضرورة تحديث المتصفح.

اقرأ أيضا...

المصدر: المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404465

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.