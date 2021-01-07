السعودية.. تحذير عالي الخطورة من “متصفّح”

كل الوطن – الرياض: أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية، اليوم الخميس، تحذيرا عالي الخطورة من ثغرات في متصفح “فايرفوكس” Firefox لأجهزة أندرويد، وFirefox، وFirefox ESR.
وأوضح المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات في تنفيذ برمجيات خبيثة، مشددا على ضرورة تحديث المتصفح.
تحذير أمني رقم: 261-2021— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) January 7, 2021
تاريخ: 2021/01/07
بخصوص تحديث أمني في متصفح Google Chrome:https://t.co/l4FVvILJzK#Saudi_CERT pic.twitter.com/cKtjB2JJvT
تحذير أمني رقم: 260-2021— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) January 7, 2021
تاريخ: 2021/01/07
بخصوص تحديثات أمنية في متصفح Firefox:https://t.co/TPuq2H5IFj
#Saudi_CERT pic.twitter.com/6dcHzOXuKD
المصدر: المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني