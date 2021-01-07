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السعودية تصدر جوازا صحّيا لمن أكمل التطعيم ضد كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-07T14:15:25+03:00
2021-01-07T14:16:05+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
السعودية تصدر جوازا صحّيا لمن أكمل التطعيم ضد كورونا

كل الوطن – الرياض: أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم الخميس عن تدشين الجواز الصحي بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ومنحه لمن أكمل تطعيمات فيروس كورونا.

وبحسب تصريح رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبد الله شرف، فالجواز الصحي يصدر عند استكمال الجرعة الثانية من لقاح كورونا وإدخالها في أنظمة وزارة الصحة في ثوان، حيث يظهر مباشرة من خلال تطبيق “توكلنا”.

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وأكد رئيس “سدايا” بأن المملكة العربية السعودية تعد من أوائل الدول التي تصدر الجواز الصحي.

وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة قد تلقى اليوم الخميس الجرعة الثانية من لقاح كورونا، كما تلقى رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عبد الله شرف الجرعة الأولى من اللقاح.

المصدر: صحيفة عكاظ

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404469

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