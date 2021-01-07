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منظمة العفو الدولية: ترامب حرّض على العنف والترهيب

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 47 ثانيةآخر تحديث : منذ 47 ثانية
منظمة العفو الدولية: ترامب حرّض على العنف والترهيب

كل الوطن – وكالات: علقت منظمة العفو الدولية على اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمبنى الكابيتول أثناء مناقشة مجلس الشيوخ لنتائج المجمع الانتخابي، قائلة إن “ترامب حرض على العنف والترهيب”.

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وقالت المنظمة في تغريدة عبر “تويتر” إن “ترامب وعبر رفضه قبول نتائج الانتخابات حرض على العنف والترهيب”، مشددة على أن “هذه ليست أفعال قائد، بل أفعال محرض”.

ورأت أن “احتضان ترامب للجماعات المتعصبة للبيض والمتطرفين، أدى إلى زيادة نيران الفوضى والعنف”.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404476

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