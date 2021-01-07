شمس الكويتيّة تصف شيرين عبد الوهّاب بالجاهلة

كل الوطن – متابعات: حالة من الغضب والجدل أثارتها الفَنّانة الكويتية شمس بعد تصريحاتها الأخيرة الهجومية ضد الفَنّانة شيرين عبد الوهاب، ولا سيما بعد أن وَصَفَتها بالجاهلة، التي لا تتمتّع بالوعي.

جاء هذا الهجوم تعليقاً على انتقاد شيرين عبد الوهاب للمعترضات على حديثها حول طاعة المرأة للرجل ووصفهم بـ«العوانس»، وعلّقت شمس: «لا يوجد امرأة عانس لكن يوجد امرأة لا تريد الزواج».

وأضافت: «أغلب الفَنّانين ما عندهم ثقافة لدرجة خلوا الناس تفهم إنه الفَنّان لازم ما يكون عنده ثقافة ولا وعي وهو بس يغني لو اتكلم يجيب العيد».

وأردفت: «الفَنّانة شيرين ما عندها وعي ما أقدر ألومها، واللي أذكره ومو عجبني من تصريحاتها موضوع العوانس، يعني هي غلطانة وجاهلة وتصريحها ده خالي من أي رقي أو إنسانية ما في شي اسمه عانس».

واستكملت في تعليقها على تصريحات سابقة لشيرين: «ما في امرأة عانس في امرأة ما بدها تتزوج والزواج مو مقياس إنها كاملة أو ناقصة ومو معنى إنها متزوجة مرتين إنها كدة واصلة لحالة الإنسانة الراقية، الصراحة ما حبيت تصريحها ده أبداً، مع إني أنا شيرين كصوت وأغاني أعشقها وأحسها».