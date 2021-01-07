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مسؤول إماراتي: لدينا بداية جديدة طيبة جدا مع قطر ولكن علينا بناء الثقة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : منذ 26 ثانية
مسؤول إماراتي: لدينا بداية جديدة طيبة جدا مع قطر ولكن علينا بناء الثقة

كل الوطن – وكالات: قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن بلاده لديها الآن بداية جديدة طيبة جدا وطوت صفحة الأزمة مع قطر، ولكن يتوجب بناء الثقة.

وأضاف قرقاش إن التجارة وحركة التنقل بين قطر والدول المقاطعة لها ستعود خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق بينها.

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وقال في مؤتمر صحفي: “عودة التنقل بين الدول والتجارة وفق اتفاق العلا (بالسعودية) سيكون خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق.. لا يمكن أن تكون الأزمة دائمة”.

وأضاف: “تجاوزنا الأهم، وهناك ارتياح إقليمي وعالمي لإنهاء الأزمة التي ينظر لها على أنها خلاف البيت الواحد”.

وتابع قائلا إن بعض المسائل أسهل في إصلاحها وبعضها سيستغرق فترة أطول.

المصدر: رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404483

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