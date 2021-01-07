تسجيل الدخول
» » فيفي عبده تكشف عن طبيعة مرضها (فيديو)

فيفي عبده تكشف عن طبيعة مرضها (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-07T15:58:04+03:00
2021-01-07T15:58:31+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 56 ثانيةآخر تحديث : منذ 56 ثانية
فيفي عبده تكشف عن طبيعة مرضها (فيديو)

كل الوطن – وكالات: كشفت الراقصة المصرية فيفي عبده عن آخر مستجدات حالتها الصحية، في مقطع فيديو، نشرته على حسابها بموقع الانستغرام، بعد تداول إشاعات حول طبيعة مرضها، الذي أجبرها على ملازمة الفراش مؤخراً.

وقالت فيفي إنها طريحة الفراش، بسبب إبرة تلقتها في مكانٍ خاطئ، فلمست العصب، ما أفقدها الإحساس به، وهي قيد العلاج، واعتذرت عن أي ظهورٍ إعلامي، بسبب أدوية الأعصاب التي تتناولها حالياً، مما يقفدها القدرة على تنظيم وقت نومها.

اقرأ أيضا...

كما تعاني فيفي من الاكتئاب بسبب قلقها على صحة زملائها وأصدقائها، ممن أصيبوا بـ “كورونا”، خلال الفترة الأخيرة.

وتوجهت فيفي بالشكر لمتابعيها اللّذين تجاوز عددهم الـ 7 ملايين في حسابها على الانستغرام، واغتنمت الفرصة، لتهنئة المصريين الأقباط بعيد الميلاد.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404489

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.