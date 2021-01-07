فيفي عبده تكشف عن طبيعة مرضها (فيديو)

كل الوطن – وكالات: كشفت الراقصة المصرية فيفي عبده عن آخر مستجدات حالتها الصحية، في مقطع فيديو، نشرته على حسابها بموقع الانستغرام، بعد تداول إشاعات حول طبيعة مرضها، الذي أجبرها على ملازمة الفراش مؤخراً.

وقالت فيفي إنها طريحة الفراش، بسبب إبرة تلقتها في مكانٍ خاطئ، فلمست العصب، ما أفقدها الإحساس به، وهي قيد العلاج، واعتذرت عن أي ظهورٍ إعلامي، بسبب أدوية الأعصاب التي تتناولها حالياً، مما يقفدها القدرة على تنظيم وقت نومها.

كما تعاني فيفي من الاكتئاب بسبب قلقها على صحة زملائها وأصدقائها، ممن أصيبوا بـ “كورونا”، خلال الفترة الأخيرة.

وتوجهت فيفي بالشكر لمتابعيها اللّذين تجاوز عددهم الـ 7 ملايين في حسابها على الانستغرام، واغتنمت الفرصة، لتهنئة المصريين الأقباط بعيد الميلاد.