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ثعبان ضخم “يقتحم” منزل مواطن تايلاندي ويعبث بمحتوياته (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 39 ثانيةآخر تحديث : منذ 39 ثانية
ثعبان ضخم “يقتحم” منزل مواطن تايلاندي ويعبث بمحتوياته (فيديو)

كل الوطن – وكالات: خيم الذعر على مواطن تايلاندي يدعى بعدما عثر على ثعبان ضخم طوله 3.5 متر في منزله الواقع بالعاصمة بانكوك.

وعقب عودته إلى المنزل لاحظ المواطن انهيار سقف المطبخ وسقوط جزء كبير منه على الأرض ليلاحظ حينها اقتحام الحفاث الضخم غرفة الطعام والمطبخ.

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ويظهر الشريط المصور الذي نشره المواطن التايلاندي إلحاق الحفاث أضرارا بالسقف وأجزاء كثيرة من المنزل.

وقام المواطن باستدعاء الخبراء إلى المنزل للإمساك بالحفاث، وبعد محاولات طويلة، تمكنوا من الإمساك به وإعادته إلى الطبيعة مرة أخرى.

المصدر: وسائل إعلام

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404494

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