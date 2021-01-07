الخطوط الجوية القطرية تستأنف عددا من رحلاتها عبر الأجواء السعودية

كل الوطن – وكالات: أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية اليوم الخميس عن استئنافها عددا من الرحلات عبر المجال الجوي السعودي، في ظل اتفاق الدوحة وجيرانها على إنهاء النزاع المستمر منذ عام 2017.

وكتبت الشركة على حسابها الرسمي في “تويتر” اليوم الخميس: “بدأت الخطوط الجوية القطرية بإعادة تشغيل عدد من رحلاتها عبر الأجواء السعودية، مع تشغيل أول رحلة مجدولة QR1365 من الدوحة إلى جوهانسبرغ عند الساعة 20.45 مساء هذا اليوم السابع من يناير”.

وتوصلت السعودية وقطر أوائل الأسبوع الجاري إلى اتفاق على استئناف الرحلات المباشرة وإعادة فتح الحدود البحرية والبرية.

وتبنت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في قمة المجلس التي استضافتها السعودية الثلاثاء “بيان العلا” الذي أكد “وحدة الصف الخليجي”.

المصدر: RT