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بالفيديو.. تصادم بين سفينتين تركية ويونانية في بحر إيجه

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-08T13:57:52+03:00
2021-01-08T14:12:11+03:00
عربي ودوليفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 دقيقةآخر تحديث : منذ 14 دقيقة
بالفيديو.. تصادم بين سفينتين تركية ويونانية في بحر إيجه

كل الوطن – وكالات: اصطدمت سفينة يونانية وأخرى تركية ببعضهما البعض قبالة جزيرة إيميا اليونانية في جنوب شرق بحر إيجة، يوم الأربعاء الماضي.

ووفقا لمصادر عسكرية يونانية نقلها موقع “Greek Reporter”، فإن الحادث شمل سفينتين لخفر السواحل ووقع في المياه الإقليمية اليونانية، مشيرة إلى أن القارب اليوناني أصيب بأضرار.

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وقال البيان التركي: “خلال المناورات الوقائية التي نفذتها أربعة زوارق لخفر السواحل التركية، أزيل عنصران يونانيان انتهكا المياه الإقليمية”، مشيرا إلى أن “الاحتكاك وقع بين زورقين لخفر السواحل خلال الحادث”.

ووصفت اليونان الاصطدام بأنه “مضايقة” وقالت إن سفينتها كانت تؤدي خدمة دورية معتادة في منطقة البحر المتوسط.

المصدر: “Greek Reporter” + وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404542

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