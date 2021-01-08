شاهد نيللي في عيد ميلادها الـ 72: لا أملك صداقات داخل الوسط الفني (فيديو)

كل الوطن – سيّدتي: احتفلت الفنانة نيللي، بعيد ميلادها ال 72 مع جمهورها في إطلالة نادرة عبر برامج التوك شو، حرصت في بدايتها على الدعاء لزميلتها النجمة يسرا، كما كشفت سر عدم ظهورها داخل تجمعات الوسط الفني أو عبر أعمال فنية جديدة.

أضافت خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج “مساء dmc” ضمن فقرة خاصة للاحتفال بعيد ميلادها بعنوان “صانعة البهجة”: دعواتي يوميا للفنانة يسرا بالشفاء من فيروس كورونا، وبررت عدم تواجدها داخل مناسبات الوسط الفني بقولها: من حين لآخر بخرج ومعنديش أصدقاء كتير من الوسط الفني، غير إلهام شاهين وليلى علوى، ويسرا وبدعيلها كل يوم تخف يا رب.

وأضافت نيللي في يوم ميلادها الذي وافق أمس 3 يناير: المفروض الشخص دائمًا يشوف الحاجة الحلوة.. وبحب أتفرج على الفوازير ومش بظهر بشكل مكثف، قائلة: يا بخت من زار وخفف.. والحمد الله.

وتابعت: هقنع نفسي إني اطلع في التليفزيون الفترة المقبلة.. و2020 كان عاما عاديا بالنسبة لي.. لكن الكورونا حاجة حزينة.. ويحاول مفكرش فيها وكل اللى يجيبوا ربنا كويس”.

يذكر أن نيللي غائبة عن الأعمال الفنية منذ العام 2002 عندما قدمت مسلسل “آلو رابع مرة” مع النجم مصطفى فهمي والفنانة الراحلة شويكار والفنان الراحل أحمد راتب، ولا زالت مشاركتها الاستعراضية في فوازير رمضان تحقق أعلى نسب مشاهدة عند إعادة عرضها.

وتصدرت ترند الأكثر بحثا في شهر ديسمبر الماضي بعدما عادت للظهور بعد غياب طويل عن الأضواء وابتعاد كامل عن المشاركة في الأعمال الفنية، وتوقف عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمام احتفاظها بجمالها المعتاد ورشاقتها، وتم تداول صورتها مع الإعلامية بوسي شلبي مع تعليقات تذكر بأدائها المدهش لفوازير رمضان قديما.

نيللي ظهرت عبر الحساب الرسمي للإعلامية بوسي شلبي بموقع إنستقرام التي نشرت صورة ومقطع فيديو من كواليس حوار يجمعهما، على هامش الاحتفال بصدور السيرة الذاتية للفنان سمير صبري، وعلقت عليها قائلة: لسة زي القمر.

ورفضت نيللي الكشف عن أسباب غيابها، وقالت إنها تفتقد جمهورها، ولكنها اعتادت طوال حياتها التقليل من ظهورها في المناسبات العامة، وتواجه طوال الوقت سؤال إنت فين وبتعملي إيه؟

وأكدت أنها سعيدة جدا بتواجدها في منزلها، ولا تتابع ما يحدث في الوسط الفني.