بلوسي: “ترامب مختل عقليا ويجب منعه من استعمال رموز السلاح النووي”

كل الوطن – وكالات: أكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، الجمعة، أن الكونغرس “سيتحرك” إذا لم يتنحَ الرئيس دونالد ترمب طوعاً.

كما وصفت ترامب بالمختل عقليا.

وأعلنت بيلوسي أنها ناقشت مع الجيش سبل منع ترمب من استخدام الرموز النووية.