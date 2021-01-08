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بلوسي: “ترامب مختل عقليا ويجب منعه من استعمال رموز السلاح النووي”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : منذ 37 ثانية
بلوسي: “ترامب مختل عقليا ويجب منعه من استعمال رموز السلاح النووي”

كل الوطن – وكالات: أكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، الجمعة، أن الكونغرس “سيتحرك” إذا لم يتنحَ الرئيس دونالد ترمب طوعاً.

كما وصفت ترامب بالمختل عقليا.

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وأعلنت بيلوسي أنها ناقشت مع الجيش سبل منع ترمب من استخدام الرموز النووية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404566

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