فصل بعض المشاركين في اقتحام الكونغرس من وظائفهم وتأديب السياسيين الداعمين للإقتحام

كل الوطن – وكالات: مع انتشار صور على وسائل التواصل الاجتماعي عن اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، الأربعاء الماضي، تم التعرف على بعض من شاركوا في الاقتحام، ويبدو أن ذلك جعلهم يفقدون وظائفهم أو يتركوها.

وأعلنت شركة “Navistar”، وهي شركة تسويق مباشر في ولاية ماريلاند، أنه تم إنهاء خدمة موظف بعد أن تم تصويره وهو يرتدي شارة هوية شركته داخل مبنى الكابيتول المخترق.

Paul Davis, Associate General Counsel, is no longer employed by Goosehead.