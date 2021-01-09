بيان “تويتر” بشأن تعليق حساب ترامب بشكل نهائي

كل الوطن – وكالات: أصدر موقع “تويتر”، أمس الجمعة، بيانا بشأن قراره بتعليق حساب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشكل دائم، وعزا ذلك إلى وجود خطر من استغلال الحساب في التحريض على المزيد من العنف.

وقالت شركة “تويتر” في بيان:

“بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الحديثة من حساب “realDonaldTrump”، والسياق المحيط بها، وتحديدا كيفية تلقيها وتفسيرها في “تويتر” وخارجه، قمنا بتعليق الحساب نهائيا، بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف”. وإضاف: “في سياق الأحداث المروعة هذا الأسبوع، أوضحنا يوم الأربعاء أن الانتهاكات الإضافية لقواعد “تويتر”، من المحتمل أن تؤدي إلى هذا الإجراء بالذات. ويوجد إطار عمل المصلحة العامة لدى الشركة، لتمكين الجمهور من الاستماع مباشرة إلى المسؤولين المنتخبين وقادة العالم، والموقع مبني على مبدأ أن للناس الحق في مساءلة السلطة في العلن. ومع ذلك، أوضحنا منذ سنوات أن هذه الحسابات ليست فوق قواعدنا تماما، ولا يمكنها استخدام “تويتر” للتحريض على العنف، من بين أمور أخرى، وسنواصل التحلي بالشفافية بشأن سياساتنا وتنفيذها”.

ونشر “تويتر” تحليلا شاملا لنهج تطبيق السياسة في هذه الحالة، معطيا نظرة عامة عن سياسته:

في 8 يناير 2021، غرد الرئيس دونالد ج. ترامب: “إن 75.000.000 من الأمريكيين الوطنيين العظماء الذين صوتوا لي، أمريكا أولا، و MAKE AMERICA GREAT AGAIN، سيكون لديهم صوت كبير، لفترة طويلة في المستقبل، ولن يتم ازدرائهم، أو معاملتهم بشكل غير عادل بأي شكل من الأشكال !!!” وبعد ذلك بوقت قصير، قال الرئيس:”إلى كل أولئك الذين طلبوا ذلك، لن أذهب إلى حفل التنصيب في 20 يناير”. ونظرا للتوترات المستمرة في الولايات المتحدة، والارتفاع الطفيف في المحادثة العالمية فيما يتعلق بالأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول بالعنف في 6 يناير 2021، يجب قراءة هاتين التغريدتين في سياق الأحداث الأوسع في البلاد، والطرق التي يمكن من خلالها استيعاب تصريحات الرئيس من قبل جماهير مختلفة، بما في ذلك التحريض على العنف، وكذلك في سياق نمط السلوك من هذا الحساب في الأسابيع الأخيرة، وبعد تقييم اللغة المستخدمة في هذه التغريدات، ضد سياسة تمجيد العنف الخاصة بنا، قررنا أن هذه التغريدات تنتهك سياسة تمجيد العنف، ويجب تعليق مستخدم “realDonaldTrump” فورا ونهائيا من الخدمة.

وحول تقدير الموقع لمدى تأثير هذه التغريدات، وتقييمه لها، قال البيان: