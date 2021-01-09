مصر.. إحالة قريبة زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك إلى محكمة الجنايات

كل الوطن – وكالات: أحال مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، أسامة الشيخ، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، و3 آخرين، منهم قريبة زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك، إلى محكمة الجنايات.

وقام المستشار تامر الفرجاني، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، بإحالة المذكورين، وهم أسامة الشيخ، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ومنير فهمي، نائب مدير البنك العربي الإفريقي، المتهم الأول، وأسماء ثابت، ابنة عم سوزان مبارك، زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك، موظفة بوزارة التخطيط، المتهمة الثالثة، وأحمد الصياد، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، قام بإحالتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع.

وكان المستشار إسلام الفقي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أمر بفتح التحقيقات في القضية وانتهى إلى إرسال الأوراق إلى محكمة استئناف القاهرة للتفضل بإعادتها إلى هيئة محكمة الجنايات المختصة؛ للفصل بحكم جنائی نهائي في الدعوى الجنائية المقامة على المتهمين الأربعة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، ألغت في 2016 حكم محكمة الجنايات بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية.

والجدير بالذكر أنه ترجع تفاصيل القضية لتقدم أحد المرشحين لعضوية مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، ببلاغ لجهاز الكسب غير المشروع، يتهم فيه أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وابنة عم سوزان مبارك، ومنير فهمي، ممثل البنك العربي الإفريقي، بأنهم قد حققوا كسبا غير مشروع من خلال عضويتهم بمجلس إدارة المدينة، وصدر أمر بالأ وجه لإقامة الدعوى، وهو ما طعنت عليه النيابة.

المصدر: RT