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سيارات قطرية تعبر الحدود وتدخل السعودية لأول مرة منذ قطع العلاقات

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : منذ 19 ثانية
سيارات قطرية تعبر الحدود وتدخل السعودية لأول مرة منذ قطع العلاقات

كل الوطن – وكالات: قال التلفزيون السعودي إن سيارات قطرية عبرت الحدود ودخلت المملكة عبر منفذ بري اليوم السبت للمرة الأولى منذ أن قطعت دول عربية العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في منتصف 2017.

وقال سائق ثاني سيارة تعبر منفذ “أبو سمرة-سلوى” لقناة الإخبارية: “الأزمة الحمد لله انحلت. الاستقبال الطيب والحفاوة الطيبة والفرحة اللي نشوفها من إخواننا أشقائنا، اللهم لك الحمد”.

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وحتى الآن لم تستأنف أي الرحلات الجوية بين قطر والدول الأربع، وبدأت الخطوط الجوية القطرية يوم الخميس إعادة تحديد المسارات الجوية لبعض رحلاتها لتمر بالمجال الجوي السعودي.

وقال متحدث باسم شركة “الاتحاد للطيران”، الناقل الجوي الرسمي لإمارة أبوظبي، إن الشركة تعتزم استئناف خدماتها بين أبوظبي والدوحة.

ولا تزال إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا قائمة على جانبي الحدود البرية بين قطر والسعودية.

المصدر: رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404628

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