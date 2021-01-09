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بـ7 رحلات أسبوعية.. استئناف رحلات الركاب بين الرياض وجدة مع الدوحة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-09T19:05:57+03:00
2021-01-09T19:12:53+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 دقائقآخر تحديث : منذ 7 دقائق
بـ7 رحلات أسبوعية.. استئناف رحلات الركاب بين الرياض وجدة مع الدوحة

كل الوطن – الرياض: أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية اليوم السبت عن استئناف رحلاتها الجوية من الرياض وجدة إلى العاصمة القطرية الدوحة، بواقع 7 رحلات أسبوعياً.

وأوضحت الخطوط السعودية أنه سيتم تشغيل 4 رحلات أسبوعيا من الرياض، و3 رحلات أسبوعيا من جدة، وستكون أولى رحلاتها من الرياض إلى الدوحة يوم الاثنين 11 يناير عند الساعة 4:40 مساء بتوقيت الرياض.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404631

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