بـ7 رحلات أسبوعية.. استئناف رحلات الركاب بين الرياض وجدة مع الدوحة

كل الوطن – الرياض: أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية اليوم السبت عن استئناف رحلاتها الجوية من الرياض وجدة إلى العاصمة القطرية الدوحة، بواقع 7 رحلات أسبوعياً.

وأوضحت الخطوط السعودية أنه سيتم تشغيل 4 رحلات أسبوعيا من الرياض، و3 رحلات أسبوعيا من جدة، وستكون أولى رحلاتها من الرياض إلى الدوحة يوم الاثنين 11 يناير عند الساعة 4:40 مساء بتوقيت الرياض.