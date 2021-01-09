بـ7 رحلات أسبوعية.. استئناف رحلات الركاب بين الرياض وجدة مع الدوحة

كل الوطن – الرياض: أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية اليوم السبت عن استئناف رحلاتها الجوية من الرياض وجدة إلى العاصمة القطرية الدوحة، بواقع 7 رحلات أسبوعياً.
وأوضحت الخطوط السعودية أنه سيتم تشغيل 4 رحلات أسبوعيا من الرياض، و3 رحلات أسبوعيا من جدة، وستكون أولى رحلاتها من الرياض إلى الدوحة يوم الاثنين 11 يناير عند الساعة 4:40 مساء بتوقيت الرياض.
سافر مع #الخطوط_السعودية من #جدة و #الرياض إلى #الدوحة ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 11/1/2021— السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) January 9, 2021
Fly with #SAUDIA from #Jeddah and #Riyadh to #Doha starting from Monday 11/1/2021
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