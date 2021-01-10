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معركة “تويتر” وترمب تتواصل.. الرئيس ينوي إطلاق منصة منافسة جديدة

كل الوطن - فريق التحرير
تويترعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : منذ 11 ثانية
معركة “تويتر” وترمب تتواصل.. الرئيس ينوي إطلاق منصة منافسة جديدة

كل الوطن – دب أ: واصلت منصة التدوينات الصغيرة “تويتر” محاولاتها لوقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من التواصل مع أنصاره عبر الإنترنت بإزالة تغريدات وحجب حسابات على صلة بالرئيس المنتهية ولايته.

وعلق تويتر بشكل دائم الحساب الشخصي لترمب على منصتها أمس الجمعة، مستشهدة بخطر التحريض أكثر على العنف.

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فيما قال ترمب بعد ذلك إنه قد يطلق منصة منافسة جديدة وإنه “يتفاوض مع العديد من المواقع الإلكترونية الأخرى”، ونشر ترمب تعليقاته من حساب “بوتوس” الرئاسي (رئيس الولايات المتحدة الأميركية) وهو منفصل عن حساب ترمب الشخصي.

وأزال تويتر التغريدات من حساب “بوتوس” بعد فترة قصيرة. ثم حجبت حساب حملة “تيم ترمب” (فريق ترامب).

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404665

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