وفاة الممثل هادي الجيار.. وأزمة في مسلسلين كبيرين في رمضان

كل الوطن – وكالات: توفى في الساعات الأولى من اليوم الأحد 10 جانفي، الممثل المصري الفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكشف مجلس نقابة المهن التمثيلية عن موعد جنازة ومكان دفن، حيث سيتم دفنه بمقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.

وبدأ الفنان المصري الراحل هادي الجيار، منذ أسابيع قليلة، التجهيز للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل 2021، وذلك من خلال عملين دراميين.

ويقوم هادي الجيار بالعمل في مسلسل “الاختيار” الجزء الثاني، والذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد مكي، بالإضافة إلى مسلسل “موسى”، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان والفنانة سمية الخشاب.

وعقب إعلان وفاة هادي الجيار، فقد تسبب ذلك في أزمة كبير لدى المسلسلين المشاركين في السباق الرمضاني المقبل، خاصة أنه قد صور بعض مشاهده في مسلسل “الاختيار” الجزء الثاني، أما في مسلسل “موسى” فقد كان يستعد لبدء التصوير فيه.

ويدرس صناع مسلسل “الاختيار” الجزء الثاني، إما تعديل جزء من السياق الدرامي الخاص بالمشاهد التي صورها هادي الجيار أو الاستعانة بممثل آخر يعيد تصوير المشاهد التي صورها الفنان هادي الجيار، أما في مسلسل “موسى” فقد كان يستعد لبدء التصوير ولم يصور مشاهد بعد.

سبوتنيك