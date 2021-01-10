الخارجية الفلسطينية تُحمّل إسرائيل، كقوة احتلال، واجب توفير لقاحات كورونا للشعب الفلسطيني

كل الوطن – وكالات: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن “واجبات إسرائيل كقوة احتلال، توفير لقاحات ضد فيروس كورونا للشعب الفلسطيني”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “في الوقت الذي توفر فيه إسرائيل هذه اللقاحات لمواطنيها، تتجاهل واجباتها كقوة احتلال، وتقوم بالتمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وتحرمه من حقه بالصحة”.

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن “إسرائيل تحاول أن تعفي نفسها من واجباتها كقوة احتلال، وترمي بالمسؤولية كاملة على الحكومة الفلسطينية”، مؤكدة أن “دولة فلسطين على استعداد لتحمل مسؤولياتها كاملة، والقيام بواجباتها غير منقوصة، وهو ما كانت ولا تزال تقوم به أمام الإهمال المتعمد واللامبالاة من سلطة الاحتلال”.

وقالت: “ما على سلطة الاحتلال إلا الاعتراف بتمييزها العنصري، وعدم قدرتها على تنفيذ التزاماتها وتحمل مسؤولياتها، أو أن تنقلها بالكامل إلى الحكومة الفلسطينية، للقيام بها، باتجاه إنهاء إسرائيل لاحتلالها الاستعماري، لأرض دولة فلسطين”.

كما شددت الوزارة على أن “بحث القيادة الفلسطينية عن توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من مصادرها المختلفة، لا يعفي إسرائيل من مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في تقديم اللقاحات، استنادا الى واجباتها بناء على قواعد القانوني الإنساني الدولي، واتفاقيات جنيف، ولوائح لاهاي للعام 1907، والقانون الدولي لحقوق الانسان، باعتبارها قوة احتلال”.

المصدر: روسيا اليوم