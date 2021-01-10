السودان يعلن “رفضه الحازم” لتجزئة اتفاق سد النهضة على مراحل

كل الوطن – وكالات: أعلن فريق التفاوض السوداني حول سد النهضة الاثيوبي رفضه الحازم لتجزئة الاتفاق على مراحل، للملء الأول والتشغيل الدائم كاتفاقين منفصلين.

وطالب فريق التفاوض أثناء اجتماع ثنائي مع فريق خبراء الاتحاد الإفريقى، بالتوصل لاتفاق واحد شامل يعالج كل القضايا المتعلقة بسد النهضة.

ويأتي هذا الاجتماع الذي عُقد أمس السبت، استجابة لدعوة السودان لمنح خبراء الاتحاد الإفريقى دورا أكبر في تسهيل التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا، بهدف المساهمة في إعداد مسودة ثانية لمذكرة الاتفاق المقترحة، التى تسلمتها الدول الثلاث فى الاجتماع السداسى السابق بداية الشهر الجاري، تأخذ في الحسبان ملاحظات كل الأطراف.

وبحث الاجتماع ضرورة وضع إطار مرجعي واضح لدور خبراء الاتحاد الإفريقى، وشدد السودان على ضرورة أن يلعب الاتحاد الإفريقى دورا قياديا مبادرا في المفاوضات، أكثر فعالية من دوره خلال جولات التفاوض السابقة.

كما استعرض الاجتماع رؤى السودان حول ضرورة الزامية الاتفاق، الذي يتم التفاوض عليه، وتضمينه آليات واضحة لفض النزاعات المحتملة.

المصدر: RT