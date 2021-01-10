تسجيل الدخول
» » السودان يعلن “رفضه الحازم” لتجزئة اتفاق سد النهضة على مراحل

السودان يعلن “رفضه الحازم” لتجزئة اتفاق سد النهضة على مراحل

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
السودان يعلن “رفضه الحازم” لتجزئة اتفاق سد النهضة على مراحل

كل الوطن – وكالات: أعلن فريق التفاوض السوداني حول سد النهضة الاثيوبي رفضه الحازم لتجزئة الاتفاق على مراحل، للملء الأول والتشغيل الدائم كاتفاقين منفصلين.

وطالب فريق التفاوض أثناء اجتماع ثنائي مع فريق خبراء الاتحاد الإفريقى، بالتوصل لاتفاق واحد شامل يعالج كل القضايا المتعلقة بسد النهضة.

اقرأ أيضا...

ويأتي هذا الاجتماع الذي عُقد أمس السبت، استجابة لدعوة السودان لمنح خبراء الاتحاد الإفريقى دورا أكبر في تسهيل التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا، بهدف المساهمة في إعداد مسودة ثانية لمذكرة الاتفاق المقترحة، التى تسلمتها الدول الثلاث فى الاجتماع السداسى السابق بداية الشهر الجاري، تأخذ في الحسبان ملاحظات كل الأطراف.

وبحث الاجتماع ضرورة وضع إطار مرجعي واضح لدور خبراء الاتحاد الإفريقى، وشدد السودان على ضرورة أن يلعب الاتحاد الإفريقى دورا قياديا مبادرا في المفاوضات، أكثر فعالية من دوره خلال جولات التفاوض السابقة.

كما استعرض الاجتماع رؤى السودان حول ضرورة الزامية الاتفاق، الذي يتم التفاوض عليه، وتضمينه آليات واضحة لفض النزاعات المحتملة.

المصدر: RT

كلمات دليلية
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404685

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.