المنامة تستنكر إيقاف الدوحة بطل كمال أجسام وتعتبره “خرقا واضحا” للمصالحة الخليجية

كل الوطن – وكالات: استنكرت حكومة البحرين إيقاف السلطات القطرية بطل كمال الأجسام البحريني، سامي الحداد، واصفة هذا الإجراء بأنه “خرق واضح” لاتفاقية الصلح الخليجية.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان اصدرته اليوم الأحد، عن “استنكارها الشديد لقيام خفر السواحل القطري بإيقاف… الحداد بينما كان في رحلة صيد بحري مع عدد من رفاقه في المياه الإقليمية البحرينية”.

ودعت الوزارة “السلطات القطرية إلى الإفراج الفوري” عن الحداد ورفاقه “والتوقف عن التعرض للصيادين البحرينيين في عرض البحر وإلقاء القبض عليهم دون وجه حق”.

من جانبه، قال نبيل الحمر، المستشار الإعلامي لملك البحرين، في تغريدة عبر “تويتر”: “تأتي هذه الواقعة ضمن الحملة الممنهجة التي تشنها قطر ضد البحارة البحرينيين، واختراقا واضحا لاتفاقية الصلح الخليجية التي أبرمت في قمة العلا الخليجية”.

وسبق أن أفادت وسائل إعلامي بحرينية بأن السلطات القطرية اعتقلت الحداد، البطل البحريني في رياضة كمال الأجسام، أثناء رحلة صيد بحرية، دون شكر مزيد من التفاصيل.

المصدر: وكالات