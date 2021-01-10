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الطباخ التركي بوراك ينشر فيديو لمباراة كرة قدم تجمعه بحبيب

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 52 ثانيةآخر تحديث : منذ 52 ثانية
الطباخ التركي بوراك ينشر فيديو لمباراة كرة قدم تجمعه بحبيب

كل الوطن – وكالات: نشر الطباخ التركي الشهير، بوراك، عبر حسابه في “إنستغرام”، فيديو لمباراة كرة قدم، تجمعه ببطل اتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة “MMA” المعتزل، الروسي حبيب نورمحمدوف وآخرين.

وتساءل الطباخ التركي في تعليقه على الفيديو قائلا: “من تعتقد الذي فاز بالمباراة؟”.

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وكان حبيب، قد نشر قبل أيام عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، صورة كعكة ضخمة أعدها له الطباخ التركي، وعلق عليها قائلا: “شكرا جزيلا لك يا أخي بوراك أوزديمير. لقد كان عشاء رائعا”.

ويتردد حبيب (32 عاما)، الذي وضع حدا لمسيرته الاحترافية في أكتوبر الماضي، بعد 29 انتصارا متتاليا من دون أن يتعرض لأي هزيمة، يتردد دائما على مطعم بوراك، وينشر الشيف صورا له مع المقاتل الروسي والأطباق التي يحضرها له.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404691

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