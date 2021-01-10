“مع السلامة ياحبيبي”.. انهيار أسرة هادي الجيار أثناء تشييع جثمانه (فيديو)

كل الوطن – وكالات: رصدت الكاميراهات، لحظة انهيار أسرة الفنان الراحل هادي الجيار، الذي تم تشييع جثمانه لمثواه الأخير في جنازة خرجت من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، ودفنه في مقابر أسرته بمدينة السادس من أكتوبر.وظهرت في الفيديو واحدة من أفراد أسرة الجيار غير قادرة على تمالك نفسها من البكاء، مرددة “مع السلامة يا حبيبي”، وحاولت ابنتها تهدئتها، لترد عليها “أنا بسلم عليه بس والله”.

هادي الجيار، هو أحد نجوم التليفزيون، شارك في بطولة عدد كبير من المسلسلات، بينها: “المال والبنون”، “أبناء ولكن”، “سوق العصر”، “جمهورية زفتى”، “سعد اليتيم”، “الراية البيضا”، “الضوء الشارد”، “أنا وأنت وبابا في المشمش”، و”السيرة الهلالية”.

ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفنان هادي الجيار، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز 71 عاما، متأثرا بفيروس كورونا.

وقال الفنان إيهاب فهمي، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين الأستاذ العظيم هادي الجيار، إنا لله وإنا إليه راجعون، في جنة الخلد بإذن الله”.

ولد الجيار في أكتوبر عام 1949 وتخرج في المعهد العالي المصري للفنون المسرحية عام 1970.

بدأ مشواره الفني مع الدراما التلفزيونية في مسلسل (القاهرة والناس) من إخراج محمد فاضل، ثم مسلسل (الكنز) من إخراج نور الدمرداش، ليقطع بعد ذلك مشوارا طويلا امتد قرابة الخمسة عقود.

ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها (الراية البيضاء) و(أبناء.. ولكن) و(المال والبنون) و(سوق العصر) و(العصيان) و(الضوء الشارد) و(حق ميت) و(الأسطورة) و(كفر دلهاب) و(مليكة) و(ولد الغلابة).

اكتسب الراحل هادي الجيار شهرة كبيرة بمشاركته في مسرحية (مدرسة المشاغبين) مع عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي وأحمد زكي، لكنه لم يحقق البطولة المطلقة مثلما حققها كل من هؤلاء النجوم لاحقا.

وفي السينما قدم أفلاما منها (لمن تشرق الشمس) و(عندما تشرق الأحزان) و(انتهى التحقيق) و(ليالي الصبر) و(درب الجدعان).

يذكر أن الفنان الكبير هادى الجيار قد تعاقد مؤخرا مع شركة سينرجى على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار”، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.