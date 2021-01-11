باستعمال “رقصة الموت” الشهيرة.. منصة “تليغرام” تسخر من “واتساب” بسبب شروط الخصوصية الجديدة (فيديو)

كل الوطن – وكالات: نشر موقع التواصل الاجتماعي “تليغرام”، الذي أسسه أخوان من روسيا، الأحد 10 يناير/كانون الثاني 2021، مقطع فيديو ساخراً من منافسه في نفس المجال “واتساب” وذلك بسبب شروطه الجديدة، المرتبطة بالخصوصية، والتي تهدِّد الملايين من مستعمليه عبر العالم من عدم الاستفادة من خدماته، في حال لم يشاركوا بياناتهم مع “فيسبوك”.

فقد عمدت منصة “تيليغرام” إلى نشر مقطع فيديو لرقصة الموت الشهيرة، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ووضع مكان التابوت صورة لواتساب، في تلميح إلى إمكانية “موت” هذا التطبيق بسبب هذه الشروط التي فرضها.

جدير ذكره أن موقع التواصل الاجتماعي “تيليغرام” تم إنشاؤه في روسيا من طرف شقيقين روسيين، هما نيكولاي وبافل ديروف، قبل أن يتم نقل مقره من روسيا إلى ألمانيا وأبوظبي.

ووضع التطبيق مجموعة من الشروط الخصوصية أمام الملايين من مستخدميه عبر العالم، يفرض عليهم الموافقة عليها إلى غاية الثامن من شهر فبراير/شباط 2021 المقبل، وإلا فإنهم سيُمنعون بشكل كامل من الاستفادة منه.

فهذا التطبيق الذي يستعمله أكثر من ملياري شخص عبر العالم، فرض على مستعمليه مجموعة من الشروط الجديدة، ويتعلق الأمر بـالاندماج بشكل أفضل مع مجموعة منتجات فيسبوك الأخرى، ومنح مساحة للتفاعل مع الأنشطة التجارية بشكل أفضل، وجمع البيانات المالية الخاصة بالمستخدمين.

هذه التعديلات الجديدة ذهب العديد من المتابعين إلى الاعتقاد بأنه ستتبعها موجة “هجرة” إلى تطبيقات أخرى للتواصل الاجتماعي، من بينها “تيليغرام”.