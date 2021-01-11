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البحرين تعلن فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-11T02:30:23+03:00
2021-01-11T02:35:56+03:00
عربي ودوليقمّة المصالحة الخليجية
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 دقيقةآخر تحديث : منذ 12 دقيقة
البحرين تعلن فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية

كل الوطن – وكالات: أعلنت السلطات البحرينية عن فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وأعلنت هيئة الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين عن “الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية في مجالها الجوي وتعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 11 يناير 2021، وذلك في تمام الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش”.

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المصدر: وكالة الأنباء البحرينية + RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=404748

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