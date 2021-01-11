رويترز: الولايات المتحدة تعتزم تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

كل الوطن – وكالات: أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر مطلعة بأن السلطات الأمريكية تعتزم تصنيف ميليشيا الحوثي في اليمن منظمة إرهابية أجنبية.

وكانت الحكومة اليمنية جددت مطالبها، يوم الجمعة الماضي، بإدراج جماعة ميليشيا الحوثي، ضمن قوائم الإرهاب الدولي.

وقالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية في بيان: “نتابع بقلق بالغ استمرار جماعة الحوثي، بقصف منطقة الحيمة شرق محافظة تعز بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وتهجير عشرات الأسر واختطاف 8 أطفال من منازلهم واحتجازهم كرهائن”.

وأكدت الوزارة أنها “أمام هذه الممارسات والأعمال الإرهابية، ونتائجها المروعة بحق المدنيين، لم ولن نتخلى عن التشبث بمطالبها المتمثلة بإدراج مليشيا الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب الدولي”.

كما دعت الوزارة المنظمات المحلية والدولية العاملة في المجال الحقوقي الى متابعة ورصد تلك الممارسات والتنديد بها.

المصدر: “رويترز” + RT