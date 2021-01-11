لبنان يطلق تحذيرا من تفشي “كورونا”: دخلنا مرحلة الخطر الشديد

كل الوطن – سى تن ان : قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، اليوم الاثنين، إن لبنان دخل مرحلة “الخطر الشديد” من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وتابع دياب، في تصريحات أوردتها شبكة “إل بي سي” اللبنانية، “كل المؤشرات التي بين أيدينا حول تفشي وباء كورونا، تشير بوضوح إلى أننا دخلنا في مرحلة الخطر الشديد، أو بالحد الأدنى، نحن على أبواب هذه المرحلة”.

وأكمل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “العالم كله يخوض حربا شرسة مع هذا الوباء، والبعض في لبنان يعتقد أن كورونا كذبة”.

واستدرك دياب قائلا “واجبنا حماية اللبنانيين من أنفسهم، بسبب استهتار قسم كبير منهم”

وأتم بقوله “إما أن نستدرك الوضع بإقفال تام وصارم وحازم للبلد، أو أن نكون أمام نموذج لبناني أخطر من النموذج الإيطالي”.

وتعمل القوى الأمنية وشرطة البلديات في مختلف المناطق اللبنانية، على تطبيق إجراءات الإقفال العام، على أن يعاقب المخالفين بالسجن أو الغرامة المالية.

وأقرت اللجنة الوزارية في السراي الحكومي الإقفال لمدة ثلاثة أسابيع وحظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة الخامسة صباحاً للحد من تفشي انتشار فيروس كورونا ولمنع إنزلاق البلاد نحو كارثة صحية.